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На Донбассе у поселка Шумы от пули врага погиб украинский военнослужащий

На Донбассе у поселка Шумы от пули врага погиб украинский военнослужащий

На фронте 20 марта погиб украинский военнослужащий. Это случилось возле населенного пункта Шумы. Там вооруженные формирования РФ прицельно обстреляли украинские позиции и ранили бойца. Об этом сообщило командование оперативно-тактической группировки «Север».

Военнослужащего Объединенных сил пытались эвакуировать в госпиталь, но он скончался по пути в медицинское учреждение.

В ответ на обстрел российско-оккупационных войск наши защитники также открыли огонь. О случившемся проинформированы представители ОБСЕ.

Напомним, 19 марта на Донбассе при вражеском обстреле был смертельно ранен украинский военный. 18 марта также погиб боец из-за обстрела возле Пивденного.

Украина

По материалам: fakty.ua
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