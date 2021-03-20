На Донбассе у поселка Шумы от пули врага погиб украинский военнослужащий

Влада Некрасова

На фронте 20 марта погиб украинский военнослужащий. Это случилось возле населенного пункта Шумы. Там вооруженные формирования РФ прицельно обстреляли украинские позиции и ранили бойца. Об этом сообщило командование оперативно-тактической группировки «Север».

Военнослужащего Объединенных сил пытались эвакуировать в госпиталь, но он скончался по пути в медицинское учреждение.

В ответ на обстрел российско-оккупационных войск наши защитники также открыли огонь. О случившемся проинформированы представители ОБСЕ.

Напомним, 19 марта на Донбассе при вражеском обстреле был смертельно ранен украинский военный. 18 марта также погиб боец из-за обстрела возле Пивденного.

