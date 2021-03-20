"На ее тело без слез не взглянешь": Волочкова высмеяла фигуру Собчак

Вадим Карасев

45-летняя Анастасия Волочкова нелестно высказалась о супруге Константина Богомолова. Скандальная балерина посмеялась над фигурой Ксении Собчак, сообщает "СтарХит".

Пару лет назад Анастасия Волочкова дала интервью Ксении Собчак, которым балерина осталась крайне недовольна, решив, что супруга Константина Богомолова намеренно выставила ее в довольно негативном свете. Поступок Собчак Волочкова назвала "некрасивой и бесстыжей подставой".



Ксюша творит такие вещи, что за нее становится стыдно! Ей не дает покоя моя женственность и тот факт, что я любима мужчинами, что состоялась в профессии. Она не может это пережить!



Как отметила Волочкова, Ксения Собчак позволила себе нелестно высказаться по поводу ее фигуры, не поверив, что у балерины от природы крайне пышная грудь .

"Когда мы выходили из бани, Ксюша быстро убежала, не смыв тушь. Ребята, вы меня простите — она будет обсуждать мою фигуру, но на ее тело без слез не взглянешь. Смотреть на него можно, но восхищаться — нет!" - сказала Анастасия.

По словам Волочковой, Ксения Собчак задавала неудобные вопросы и якобы втихаря пронесла в ее дом камеру.

"Ксюша испугалась, когда поняла, что я увидела камеру. Мне стало так неудобно за нее, и я сделала вид, будто ничего не заметила. Я просто повернулась к ней и спросила: "Ксюш, неужели за эти шесть часов я тебе не сказала того, что ты хотела услышать?" Она смутилась. "ДОМ-2" остался в ней навсегда. Знаете, девушку из деревни можно вытравить, а вот деревню из девушки — никогда", - считает балерина.

Анастасия Волочкова предположила, что Ксения Собчак попросту завидует ей, заявив, что сейчас не хочет и слышать о своей старой знакомой.

"Ксюша задавала мне неприятные вопросы про бывшего мужа, дочку — о таких темах я не хотела говорить. В ней присутствует зависть, она нереализована как женщина", - отметила артистка.

Как писал NEWSTES, ранее Ксения Собчак получила предложение поработать эскортницей. За это светской львице предложили 10 тысяч долларов.