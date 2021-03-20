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На Украине собрались ввести экономические паспорта

На Украине собрались ввести экономические паспортаВладимир ЗеленскийФото: Артем Геодакян / AP

Власти Украины собрались ввести в стране экономические паспорта. О грядущей инициативе сообщил президент Владимир Зеленский на своей странице в Facebook.

По этому документу, все рожденные на Украине дети до момента наступления 18 лет смогут получить средства от использования и добычи недр Украины. «Они будут накапливаться на их персональном депозитном счете в банке. И после достижения совершеннолетия смогут быть потрачены ими на получение высшего образования в Украине», — уточнил Зеленский.

Ранее в марте финансовую политику украинских властей посчитали опасной. В СМИ указывали, что Международный валютный фонд (МВФ) предоставил Украине денежную помощь при условии, что Киев будет проводить реформы, которые в будущем снизили бы зависимость страны от международной помощи. Однако, отмечает он, Киев ищет способы обхода условий МВФ. Колумнист посчитал опасной такую стратегию Украины, которая нуждается в хороших отношениях с США и странами Западной Европы, которые вместе являются основным источником средств для МВФ.

По данным МВФ, государственный долг Украины увеличился с 50,4 процента ВВП в 2019 году до прогнозируемых 65,4 процента. В первой половине 2021 года стране придется выплатить около 11 миллиардов долларов, или около 7 процентов ВВП страны, а также еще примерно 10 миллиардов долларов — во втором полугодии.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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