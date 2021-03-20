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Настя Стецевят и Максим Колесников перебрались в его квартиру

Настя Стецевят и Максим Колесников перебрались в его квартиру

В планах у Насти Стецевят и Максима Колесникова совсем недавно были свадьба и переезд в квартиру Максима, где они делали ремонт. Свадьбу пришлось отложить, зато переезд уже состоялся. Пара принимает поздравления от поклонников и отвечает на вопросы, когда же состоится свадьба, которую фолловеры ждут как будто больше самих жениха и невесты.

Настя Стецевят и Максим Колесников не передумали жениться, просто сейчас обстоятельства складываются таким образом, что приходится подождать. Так как Настя - гражданка другого государства, ей необходимо получить из посольства подтверждение, что она не состоит в браке в Украине. Но Настя не может дозвониться, пишет newstes.ru.
Однако повод для веселья у них все равно есть. Ребята перебрались в отремонтированную квартиру Максима. Они уже провели ее в порядок, пригласили клининговую службу, чтобы те навели порядок, и обустраиваются на новом месте. В отличие от других выпускников шоу, ребята избавлены от жилищных проблем.

Настя не скрывает, что у Максима непростой характер, ей приходится заниматься его воспитанием, но это не мешает ей чувствовать себя счастливой. И Колесников тоже счастлив. В их планах роспись в одном из столичных загсов, после чего они хотят отправиться в романтическое путешествие. Для пары главное не роскошная свадьба, а время, которое они проводят вдвоем.

«Ну когда уже свадьба? Так хочется увидеть Настю в свадебном платье», «Жду ваше свадьбу», «Настя воспитает из Максима мужчину», - уверены пользователи.

Не так много пар сохранили отношения за периметром после ухода с проекта. Даже несколько месяцев ребята не выдерживают. Пары, дождавшиеся закрытия телестройки, распались, как только стало известно, что на возрожденный проект их не возьмут. Стецевят и Колесников ушли раньше и до сих пор остаются вместе.
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
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