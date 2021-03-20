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Наталья Поклонская оценила свои потери от украинских санкций в 54 тысячи рублей

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, какие потери она понесла из-за украинских санкций. Об этом она написала на своей странице «ВКонтакте».


По ее словам, на заблокированной банковской карте у нее осталось около 20 тысяч гривен, что составляет чуть больше 53 тысяч рублей.

“Это “существенный удар” по моему финансовому состоянию и вклад в экономику Украины”, — сыронизировала политик.

Поклонская объяснила, что эти деньги она заработала, работая в украинской прокуратуре.

Ранее РИА “NEWSTES” писало, что Поклонская заявила о желании участвовать в выборах президента Украины в 2024 году.

Сообщение Наталья Поклонская оценила свои потери от украинских санкций в 54 тысячи рублей появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
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