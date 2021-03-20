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Названы избежавшие убытков в пандемию российские авиакомпании

Названы избежавшие убытков в пандемию российские авиакомпанииФото: Валерий Мельников / РИА Новости

В Росавиации назвали российские авиакомпании, которые смогли избежать убытков во время пандемии коронавируса. Как сообщает РБК, речь идет о «Победе» и «Азимуте».

Пока российский рынок упал почти вдвое, они снизили перевозки только на 11 и 12 процентов соответственно. Динамику пассажиропотока в этих компаниях называют наилучшими, поскольку перевозчики сфокусировались на популярных внутренних направлениях.

С другой стороны крупнейшие перевозчики, включая «Аэрофлот», закончили год с убытками, потери отрасли могут достичь 200 миллиардов рублей. Убытки всей мировой авиаотрасли на фоне кризиса и запрета международных рейсов могут составили 118 миллиардов долларов. Крупнейшая российская авиагруппа «Аэрофлот» в прошлом году получила чистый убыток на 123 миллиарда рублей.

Ранее в марте эксперты предсказали очередной рост цен на авиабилеты российских авиакомпаний. Это связано с ростом цен на авиатопливо. В то же время, увеличение стоимости керосина происходит в 2021 году не в первый раз, однако мартовский скачок стал наиболее заметным.

Еще в начале марта сообщалось о резком возрастании цен на авиабилеты в условиях ограниченного числа рейсов за границу. Как утверждали специалисты, ограниченное предложение на международных рейсах вызывает подорожание и на внутренних направлениях. Повышая цены, авиаперевозчики стремятся покрыть потери. Так, средняя стоимость авиабилета за рубеж на начало марта 2021 выросла на 55 процентов по сравнению с периодом 2019 года. Так, цены на перелет в ОАЭ выросли вдвое, в Грузию — в 2,5 раза, на Мальдивы — на 36 процентов, в Египет — на 29 процентов.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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