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Названы сроки одобрения «Спутника V» в ЕС

Названы сроки одобрения «Спутника V» в ЕСФото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» могут одобрить для использования в ЕС уже через два месяца. Сроки назвал источник РИА Новости в Берлине, знакомый с ходом обсуждения вопроса.

По его словам, Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) может допустить использование препарата уже во второй половине мая, если все будет подготовлено.

4 марта EMA начало экспертизу российской вакцины «Спутник V». Европейский регулятор рассчитывает, что оценка пройдет в сокращенные сроки. Венгрия и Словакия уже одобрили применение «Спутника V» в индивидуальном порядке, не дожидаясь регистрации препарата в ЕС.

2 февраля в медицинском журнале The Lancet появились данные о том, что результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V» продемонстрировали 91,6-процентную эффективность против коронавируса. В тестировании вакцины приняли участие 19 866 человек.

В мире

По материалам: lenta.ru
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