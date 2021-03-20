Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Невозможность подделать вакцину «Спутник V» объяснили

Невозможность подделать вакцину «Спутник V» объяснили

Невозможность подделать вакцину «Спутник V» объяснилиФото: Владислав Воднев / РИА Новости

Подделать вакцину от коронавируса «Спутник V» невозможно, потому что на ней есть цифровая маркировка. Такое объяснение озвучил оператор системы маркировок Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), передает РИА Новости.

В ЦРПТ рассказали, что уникальный код маркировки наносится на клапан каждой упаковки вакцины. «Это обеспечивает строгий контроль движения не просто партии, а каждой упаковки», — объяснили там.

Маркировка обеспечивает строгую прослеживаемость вакцины от производства до поступления в медучреждение, с ее помощью можно получить информацию о статусе препарата на каждом участке пути. Она также позволяет прогнозировать и отслеживать достаточность комплектов вакцин. Аналогичные правила действуют и в отношении других вакцин для профилактики коронавируса, уточнили в ЦРПТ.

18 марта в Мексике таможенники нашли партию поддельной российский вакцины «Спутник V» на борту частного самолета. Почти шесть тысяч доз лжепрепарата были спрятаны в сумках-холодильниках среди безалкогольных напитков и сладостей. На снимках, опубликованных правительством, видно, что в русскоязычных надписях на ампулах есть ошибки, в том числе в написании названия вакцины.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что, судя по фотографиям, партия была поддельной, и указали на отличие дизайна контейнеров и этикеток. В организации добавили, что у каждой ампулы «Спутника V» есть индивидуальный QR-код, который позволяет установить ее происхождение.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Орлова: экспортный рынок Африки обладает серьезным потенциалом
Орлова: экспортный рынок Африки обладает серьезным потенциалом
Китай и США создадут рабочую группу по борьбе с изменением климата
Китай и США создадут рабочую группу по борьбе с изменением климата
Пассажиров забыли на перроне: «Укрзалізниця» попала в грандиозный скандал в Днепре
Пассажиров забыли на перроне: «Укрзалізниця» попала в грандиозный
В Швейцарии рассказали о более смертельных мутациях коронавируса
В Швейцарии рассказали о более смертельных мутациях коронавируса
Названа самая счастливая страна в мире
Названа самая счастливая страна в мире
Премьер Норвегии отметила юбилей и нарушила закон
Премьер Норвегии отметила юбилей и нарушила закон
Европа собралась догнать США и Китай
Европа собралась догнать США и Китай
Зюганов дал Путину совет по Донбассу и США
Зюганов дал Путину совет по Донбассу и США
Невозможность подделать вакцину «Спутник V» объяснили
Невозможность подделать вакцину «Спутник V» объяснили
Россиянам предрекли новый подъем заболеваемости COVID-19
Россиянам предрекли новый подъем заболеваемости COVID-19
Зак Снайдер объявил, что не будет снимать фильмы по мотивам комиксов
Зак Снайдер объявил, что не будет снимать фильмы по мотивам комиксов
Даня Милохин: «Видел сестренку, она очень красивая»
Даня Милохин: «Видел сестренку, она очень красивая»

Топ на сегодня

Байден по ошибке назвал Камалу Харрис президентом США
Байден по ошибке назвал Камалу Харрис президентом США
Российский дипломат в ООН послал своего зама на встречу с Байденом
Российский дипломат в ООН послал своего зама на встречу с Байденом
Новая политика приватности может увеличить риск слежки по WhatsApp
Новая политика приватности может увеличить риск слежки по WhatsApp
Лавров придумал новый термин для описания действий западных лидеров
Лавров придумал новый термин для описания действий западных лидеров
Какие выводы сделал Вашингтон после заявления Путина? Мнения экспертов
Какие выводы сделал Вашингтон после заявления Путина? Мнения экспертов

Еще по теме

Власти Мексики изъяли партию поддельной вакцины "Спутник V"
В России представили единую национальную систему маркировки товаров
Партию поддельного «Cпутника V» нашли в частном самолете
Пятидесятая страна одобрила российскую вакцину «Спутник V»