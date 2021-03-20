Невозможность подделать вакцину «Спутник V» объяснили

Вадим Карасев

Фото: Владислав Воднев / РИА Новости

Подделать вакцину от коронавируса «Спутник V» невозможно, потому что на ней есть цифровая маркировка. Такое объяснение озвучил оператор системы маркировок Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), передает РИА Новости.

В ЦРПТ рассказали, что уникальный код маркировки наносится на клапан каждой упаковки вакцины. «Это обеспечивает строгий контроль движения не просто партии, а каждой упаковки», — объяснили там.

Маркировка обеспечивает строгую прослеживаемость вакцины от производства до поступления в медучреждение, с ее помощью можно получить информацию о статусе препарата на каждом участке пути. Она также позволяет прогнозировать и отслеживать достаточность комплектов вакцин. Аналогичные правила действуют и в отношении других вакцин для профилактики коронавируса, уточнили в ЦРПТ.

18 марта в Мексике таможенники нашли партию поддельной российский вакцины «Спутник V» на борту частного самолета. Почти шесть тысяч доз лжепрепарата были спрятаны в сумках-холодильниках среди безалкогольных напитков и сладостей. На снимках, опубликованных правительством, видно, что в русскоязычных надписях на ампулах есть ошибки, в том числе в написании названия вакцины.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что, судя по фотографиям, партия была поддельной, и указали на отличие дизайна контейнеров и этикеток. В организации добавили, что у каждой ампулы «Спутника V» есть индивидуальный QR-код, который позволяет установить ее происхождение.