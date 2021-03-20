Невозможность подделать вакцину «Спутник V» объяснили
Подделать вакцину от коронавируса «Спутник V» невозможно, потому что на ней есть цифровая маркировка. Такое объяснение озвучил оператор системы маркировок Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), передает РИА Новости.
В ЦРПТ рассказали, что уникальный код маркировки наносится на клапан каждой упаковки вакцины. «Это обеспечивает строгий контроль движения не просто партии, а каждой упаковки», — объяснили там.
Маркировка обеспечивает строгую прослеживаемость вакцины от производства до поступления в медучреждение, с ее помощью можно получить информацию о статусе препарата на каждом участке пути. Она также позволяет прогнозировать и отслеживать достаточность комплектов вакцин. Аналогичные правила действуют и в отношении других вакцин для профилактики коронавируса, уточнили в ЦРПТ.
18 марта в Мексике таможенники нашли партию поддельной российский вакцины «Спутник V» на борту частного самолета. Почти шесть тысяч доз лжепрепарата были спрятаны в сумках-холодильниках среди безалкогольных напитков и сладостей. На снимках, опубликованных правительством, видно, что в русскоязычных надписях на ампулах есть ошибки, в том числе в написании названия вакцины.
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что, судя по фотографиям, партия была поддельной, и указали на отличие дизайна контейнеров и этикеток. В организации добавили, что у каждой ампулы «Спутника V» есть индивидуальный QR-код, который позволяет установить ее происхождение.