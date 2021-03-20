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Невролог перечислил связанные со спазмами опасные заболевания

Невролог перечислил связанные со спазмами опасные заболеванияФото: Pixabay

Врач-невролог Юрий Андрусов в беседе с телеканалом «360» перечислил, какие опасные заболевания связаны со спазмами.

По его словам, спазмы, начинающиеся в мышцах головы, лица, шеи и рук, могут говорить об опасных заболеваниях. Такие проявления могут указывать на опасные дистонии (стабильные рефлекторные двигательные сокращения отдельных групп мышц) и миоклонии (непроизвольные кратковременные сокращения определенных мышц или целых групп мышц), сказал врач.

Наиболее распространенными являются спазмы мышц ног. Причинами могут стать перегрузка мышц или ортопедические проблемы, заявил Андрусов. Кроме того, этому могут способствовать нарушения электролитного баланса, например, недостаток калия или магния.

Ранее невролог-сомнолог Елена Царева заявила, что несколько судорог подряд за ночь могут являться признаком неврологического заболевания. Эксперт пояснила, что непроизвольное сокращение мышц в процессе засыпания — это нормальное явление, которое встречается у многих людей. Оно называется миоклония. При этом Царева призвала не путать миоклонию с синдромом беспокойных ног. Для последнего характерно напряжение, которое вызывает нестерпимое желание совершать движения.

Россия

По материалам: lenta.ru
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