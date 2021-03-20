Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Никита Левинский и Даня Милохин – «Among Us»

Никита Левинский и Даня Милохин – «Among Us»

Участники популярного тикток-дома Dream Team House не перестают удивлять неожиданными фитами. 19 марта одни из основателей хауса Никита Левинский и Даня Милохин выпускают музыкальную новинку «Among Us» в стиле популярной игры с одноименным названием.

Трек Дани и Никиты отличается своей нетипичностью от последних релизов команды Dream Team, но тем не менее качёвый ровный ритм и заедающий припев задают особый вайб, погружая слушателя в атмосферу легкости и беззаботности.


Как говорит Никита Левинский, трек был записан еще осенью 2020 года, но релиз пришлось отложить:

«Да, действительно, этот трек начали записывать еще в ноябре, но так сложились обстоятельства, что мы не смогли найти общий вайб с другим человеком. Тогда я предложил Дане записать вторую часть трека и выпустить совместную работу. Моя часть песни была уже готова, а Даню мы записали в нашей домашней студии. Мы с ним на одной волне и это очень помогло в работе».

«Когда Ник предложил выпустить совместный фит и дал мне послушать свою часть трека, я сразу согласился. Классная песня с отличным настроением, все как мы любим», — добавляет Даня Милохин.

За несколько дней до выхода трека ребята выпустили отрывок в TikTok, чтобы подогреть аудиторию, и вместе с этим запустили свой танец под звук.

Ссылка на трек: https://band.link/amongus

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
Заказать крауд

Последние новости

В Раде прокомментировали запрет иностранцам владеть землей в Крыму
В Раде прокомментировали запрет иностранцам владеть землей в Крыму
Сборная России отправилась на чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольм 20 марта
Сборная России отправилась на чемпионат мира по фигурному катанию в
Премьер Болгарии заявил о готовности объявить российских дипломатов персонами non grata
Премьер Болгарии заявил о готовности объявить российских дипломатов
Илья Авербух объяснил, почему отказался от участия Грищук в «Ледниковом периоде»
Илья Авербух объяснил, почему отказался от участия Грищук в
Рэп-исполнитель Тимати рассказал о закрытии шоу «Холостяк»
Рэп-исполнитель Тимати рассказал о закрытии шоу «Холостяк»
Голкипер Джанлуиджи Буффон хочет завершить карьеру в «Парме»
Голкипер Джанлуиджи Буффон хочет завершить карьеру в «Парме»
Адвокат рассказала об экспертизе после изъятия троих детей у матери
Адвокат рассказала об экспертизе после изъятия троих детей у матери
Диетолог развеяла миф о вреде картофеля
Диетолог развеяла миф о вреде картофеля
Поклонская рассказала о своих потерях от украинских санкций
Поклонская рассказала о своих потерях от украинских санкций
Американский конгрессмен высмеял Байдена за отказ поговорить с Путиным
Американский конгрессмен высмеял Байдена за отказ поговорить с Путиным
Юридически ничтожный: в МИД жестко отреагировали на указ Путина лишить украинцев земли в Крыму
Юридически ничтожный: в МИД жестко отреагировали на указ Путина
Саудовского принца вызвали в суд по делу об убийстве журналиста
Саудовского принца вызвали в суд по делу об убийстве журналиста

Топ на сегодня

Источник назвал имя кандидата на должность посла России в Белоруссии
Источник назвал имя кандидата на должность посла России в Белоруссии
Посол США Дэвид Саттерфилд: Турция должна отказаться от С-400
Посол США Дэвид Саттерфилд: Турция должна отказаться от С-400
Стало известно о планах США по «Северному потоку — 2»: «Байден оказался в тупике»
Стало известно о планах США по «Северному потоку — 2»: «Байден
В ВОЗ оценили возможность победить коронавирус в 2021 году
В ВОЗ оценили возможность победить коронавирус в 2021 году
Кабардино-Балкарский госуниверситет будет развивать поликультурное образование совместно с БГПУ им. М. Акмуллы
Кабардино-Балкарский госуниверситет будет развивать поликультурное

Еще по теме

Николай Баской и Даня Милохин дико потусили
Даня Милохин переезжает в новый блогерский дом
Даня Милохин прокомментировал свой уход из Dream Team House
Диана Астер из Dream Team House выпустила трек «Полюби меня»