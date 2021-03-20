Никита Левинский и Даня Милохин – «Among Us»

Анастасия Иванова

Участники популярного тикток-дома Dream Team House не перестают удивлять неожиданными фитами. 19 марта одни из основателей хауса Никита Левинский и Даня Милохин выпускают музыкальную новинку «Among Us» в стиле популярной игры с одноименным названием.

Трек Дани и Никиты отличается своей нетипичностью от последних релизов команды Dream Team, но тем не менее качёвый ровный ритм и заедающий припев задают особый вайб, погружая слушателя в атмосферу легкости и беззаботности.

Как говорит Никита Левинский, трек был записан еще осенью 2020 года, но релиз пришлось отложить:

«Да, действительно, этот трек начали записывать еще в ноябре, но так сложились обстоятельства, что мы не смогли найти общий вайб с другим человеком. Тогда я предложил Дане записать вторую часть трека и выпустить совместную работу. Моя часть песни была уже готова, а Даню мы записали в нашей домашней студии. Мы с ним на одной волне и это очень помогло в работе».

«Когда Ник предложил выпустить совместный фит и дал мне послушать свою часть трека, я сразу согласился. Классная песня с отличным настроением, все как мы любим», — добавляет Даня Милохин.

За несколько дней до выхода трека ребята выпустили отрывок в TikTok, чтобы подогреть аудиторию, и вместе с этим запустили свой танец под звук.

Ссылка на трек: https://band.link/amongus