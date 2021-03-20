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Никиту Кузнецова видели за рулем Яндекс.Такси

Никиту Кузнецова видели за рулем Яндекс.Такси

Выпускники телестройки не тяготеют к обычной работе, видят себя звездами телевидения, ведущими мероприятий, в крайнем случае, владельцами салонов красоты, магазинов и турагентств. И, конечно, все они успешные блогеры. Поэтому так удивительно слышать, что Никита Кузнецов устроился на работу в такси. Пользователи прониклись к Кузнецову уважением.

Никита Кузнецов нашел работу, не имеющую отношения к телевидению и блогосфере. Появились слухи, что его заметили за рулем Яндекс.Такси. Пользователи считают, что Кузнецов сделал правильный выбор - лучше иметь работу, чем перебиваться от рекламы до рекламы, выдумывать истории о краже сумок или лихачах-таксистах и продавать истории телеканалам, пишет newstes.ru.
На проекте Никита был несколько раз, и все время у него были яркие романы, эффектные партнерши. На Нелли Ермолаевой он даже женился, но брак продержался недолго. За периметром пара не смогла сохранить отношения, и поклонники считали, что виноват в разводе именно Никита, не оценивший стараний Нелли.

Позже Никита снова стал участником и снова чуть не женился. Их роман с Дариной Маркиной оказался выгоден обоим. Девушку могли выгнать без поддержки в лице Кузнецова, а он смог выиграть квартиру, ключи от которой им вручили одни на двоих. Пара вместе делала ремонт в студии, но за периметром их идиллия тоже была разрушена.

«Никита молодец. Нормальная работа», «Хоть кто-то после шоу работает», «Как заказать такси с Кузнецовым?», - отреагировали пользователи.

В результате квартира досталась Кузнецову, а Дарина быстро устроила личную жизнь. Особой популярности на шоу она не приобрела, активностью не отличалась, зато выделялась эффектной фигурой. А яркий и харизматичный Никита, которого зрители хотели видеть в роли ведущего, устроился на работу в такси. Имея свою жилплощадь, можно не искать высоких заработков?
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
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