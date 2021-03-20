Нумерология и энергетика дня: как привлечь удачу 20 марта 2021 года

Вадим Карасев

Нумерологи рассказали о том, какое число будет у руля в эту субботу, как привлечь в свою жизнь позитив и какие талисманы помогут это сделать быстрее. Старайтесь следовать советам экспертов, чтобы не попасть впросак.

Сегодня весеннее равноденствие, Луна в идеальном положении. Все ведет к тому, что этот день силы станет самым благоприятным в марте 2021 года. Это тот самый день, когда позитивные потоки энергии будут настолько мощными, что обойти их стороной станет почти невозможно.

Число-покровитель 20 марта 2021 года

Чтобы узнать число-покровитель, необходимо сложить все числа сегодняшней даты 20.03.2021 и порядковый номер дня недели — 6. Получаем: 2+0+0+3+2+0+2+1+6=16. 1+6=7. Эта суббота пройдет под влиянием Семерки. У этого числа женская энергетика. День будет наполнен удачей, яркими эмоциями и чувствами. У многих людей проснется интуиция. Главным символом дня можно считать четырехлистный клевер.





Важные события 20 марта из прошлого

Чтобы узнать об особенностях этого календарного дня, нужно обратиться к прошлому. В этот день не происходило никаких больших природных катаклизмов. У людей проявлялось стремление к творческому развитию и объединению.

В этот день в 1833 году был издан роман Пушкина «Евгений Онегин». Это было большое событие для русского литературного мира и культуры в целом.

Это идеальный день для творческого развития и продвижения идей. Усердия будет недостаточно — необходима еще и толика оптимизма, настойчивости.

Главные талисманы 20 марта

Изображение четырехлистного клевера. Можно поставить изображение клевера на рабочий стол компьютера, на заставку телефона. Оно будет приносить удачу в делах, в любви.

Платиновые украшения. Платина — металл творческих людей. Он укрепляет шестое чувство, помогает слышать внутренний голос, решать творческие задачи, мыслить креативно и нестандартно.

Подкова. Если у вас дома есть этот талисман, это очень хорошо. Все невзгоды и проблемы обойдут вас стороной. Если такого талисмана нет, сейчас самое лучшее время для того, чтобы его купить или сделать.

Советы нумерологов на эту субботу

Занимайтесь любимыми делами. Это подарит вам вдохновение и позитивную энергетику. Большой успех ждет музыкантов, писателей, художников. Творите, изучайте что-то новое.

Слушайте интуицию. Она точно вас не обманет, особенно в вопросах любовного характера. Число 7 дарит удачу не только в делах, но и в амурной сфере. Так что это идеальный день для поисков второй половинки. Ходите на свидания, знакомьтесь.

Занимайтесь покупками. В этот день очень полезно заниматься шопингом, обновлением гардероба. Можно сменить стиль, купить что-то вдохновляющее, приятное или интересное. Можно также потратиться на внеплановый подарок второй половинке, детям, родителям.