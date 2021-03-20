Очередной план возвращения Крыма выдал генерал ВС Украины Кривонос

Лидия Мартынова

Как сообщает портал rossaprimavera.ru, своим мнением Кривонос поделился в рамках эфира канала 1+1. Идея Кривоноса заключается в том, что мировое сообщество должно организовать полную торговую блокаду Крыма.

По мнению Кривоноса сделать это можно в августе 2021 года во время проведения “Крымской платформы”, которую в 2020 году презентовал президент Украины Владимир Зеленский.

Со слов Кривоноса такая блокада “позволит быстрее поставить Россию экономически на колени”. При этом блокада должна продвигаться по всем экономическим направлениям. Стоит отметить, что в данном сценарии Кривонос отводит ключевую роль другим странам, которые должны забыть о своих экономических интересах в пользу Украины.

Напомним, о проекте “Крымская платформа” было объявлено осенью 2020. Провести ее планируют в виде саммита с целью вернуть проблему утраты Крыма в мировую повестку дня.

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