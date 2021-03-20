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Одекоре: африканский бизнес нуждается в московских технологиях

Одекоре: африканский бизнес нуждается в московских технологиях
Африканский бизнес заинтересован в передаче московских технологий и обучении местных специалистов, считает главный операционный директор нигерийской компании Advanced Specialized Solutions Одесино Одекоре.

"Передача технологий – это как переливание свежей крови для экономики стран Африки", - сказал он.

Одекоре выступил на круглом столе "Промышленность 360°: возможности, барьеры, кооперация", прошедшего в рамках первого международного телемоста MOSCOW — AFRICA 2021 в пресс-центре МИА "Россия сегодня". Организатором мероприятия выступил Центр поддержки и развития экспорта "Моспром".

По словам заместителя генерального директора по инновационно-техническому развитию столичной компании "НТЦ" "Бакор" Михаила Королева, компания готова стать помощником для потенциальных партнеров на континенте, в том числе, по наладке купленного оборудования, поставке запчастей и расходных материалов.

"Мы это делали в СНГ и готовы распространять по всему миру. Мы абсолютно уверены, что ни один наш зарубежный конкурент не сделает за нас нашу работу. Мы совершенно самостоятельны, поэтому ничто не помешает нам сделать это и на африканском континенте", - сказал он.

Как сообщил руководитель департамента развития московской компании "Инфотехника" Александр Шупиков, именно передачу технологий компания видит в качестве основного своего конкурентного преимущества. "Мы сами являемся владельцами технологий. Мы понимаем, что без этого конкурировать с китайцами, европейцами и американцами невозможно", - отметил он.

Руководитель отдела маркетинга ООО "Финго-Комплекс" Максим Давыдов уверен, что российские, и, в частности, столичные, компании способны стать новыми игроками на африканском рынке, где они ранее почти не присутствовали. "Сочетание качественного оборудования и конкурентоспособной цены позволит нам войти в Африку", - заключил он.

Экономика

По материалам: ria.ru
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