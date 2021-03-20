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Один человек погиб после взрыва в жилом доме в Подмосковье

Один человек погиб после взрыва в жилом доме в ПодмосковьеКадр: Telegram-канал BAZA

Стало известно об одном погибшем после взрыва в жилом доме в подмосковных Химках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В ведомстве добавили, что между этажами здания произошло обрушение общей площадью 25 квадратных метров, и уточнили, что дом газифицирован. На месте работают 57 человек и 15 единиц техники.

Подмосковная прокуратура начала проверку. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отправил в Химки заместителя правительства региона Романа Каратаева и главу подмосковного управления МЧС Сергея Полетыкина, чтобы разобраться в причинах происшествия.

О взрыве в подмосковных Химках на Зеленой улице стало известно ранее 19 марта. На кадрах с места происшествия видно, что из окон восьмого этажа идет дым, разрушено несколько балконов и окон на восьмом и девятом этажах — из них выбиты стекла, погнуты рамы. Сообщалось, что под завалами могут находиться двое детей.

Россия

По материалам: lenta.ru
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