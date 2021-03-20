Около ста ямальских школьников поедут в "Сириус" в 2021 году

Алексей Вольцев

Почти в 10 раз больше одаренных ямальских школьников в 2021 году смогут поехать в образовательный центр "Сириус", сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).





"Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов вручил путевки в образовательный центр "Сириус" школьникам из Салехарда и Лабытнанги. С этого года выезды в центр финансируются из бюджета региона, благодаря этому отправиться туда смогут около 100 одаренных детей со всего Ямала – это почти в 10 раз больше, чем в прошлые годы", - говорится в сообщении.