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Около ста ямальских школьников поедут в "Сириус" в 2021 году

Около ста ямальских школьников поедут в "Сириус" в 2021 году
Почти в 10 раз больше одаренных ямальских школьников в 2021 году смогут поехать в образовательный центр "Сириус", сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).


"Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов вручил путевки в образовательный центр "Сириус" школьникам из Салехарда и Лабытнанги. С этого года выезды в центр финансируются из бюджета региона, благодаря этому отправиться туда смогут около 100 одаренных детей со всего Ямала – это почти в 10 раз больше, чем в прошлые годы", - говорится в сообщении.

Россия

По материалам: ria.ru
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