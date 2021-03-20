Оля Рапунцель обвинила таксиста в краже своей сумки

Вадим Карасев

Оля Рапунцель присоединилась к жалобам Саши Черно на таксистов. Только если Черно постоянно попадаются лихачи, пытающиеся устроить аварию, то Оля Рапунцель не ограничилась обвинением в неумении водить. Бедному водителю досталось за то, что он якобы украл у экс-участницы сумку, в которой были деньги, документы и игрушки для Василисы.

«Я не спала всю ночь, созванивалась через диспетчеров службы такси с водителем, просила его отдать сумку по-хорошему, он меня узнал и поклялся, что не трогал мои вещи», - трагически сообщила Ольга.

Оля Рапунцель сутки интриговала фолловеров обещанием рассказать о кошмаре, который с ней произошел и, наконец, рассказала о том, что она якобы оставила сумку в такси сумку с паспортом, загранпаспортом, правами, банковскими картами, важными бумагами и крупной суммой денег. Жаль только, не уточнила, зачем ей загранпаспортом, деньги для уплаты за квартиру и права, когда она отправлялась с мужем и детьми в торговый центр развлекаться, пишет newstes.ru.По словам Рапунцель, они поздно вернулись домой, приготовили ко сну детей, и тут Василиса попросила новую игрушку, а Оля не нашла сумку. Она сразу принялась названивать в диспетчерскую, вышла на таксиста, обвинила его в краже, тот клялся, что не видел ее сумки. В итоге сумку нашла на полу в холле консьержка и вернула им.Буквально недавно пользователи обвиняли Рапунцель в том, что она ничего нового не может придумать, кроме походов по кафе и жалоб на занятость с детьми. И она постаралась: создала новую тему - историю про такси, над которой Оля работала почти сутки, создавая закрученный сюжет на ходу, что сразу же заметили подписчики.Буквально за сутки до Олиной истории Алена Савкина рассказала фолловерам, что забыла в такси дорогой телефон, водитель нашел ее и вернул гаджет. И тут же последовала история Ольги, которая даже консьержку приплела, копируя сестру, которая нашла квартиру в элитном доме. Теперь будет следующая история о ком уже будет? Пора обвинять кого-то другого?