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Оля Рапунцель обвинила таксиста в краже своей сумки

Оля Рапунцель обвинила таксиста в краже своей сумки

Оля Рапунцель присоединилась к жалобам Саши Черно на таксистов. Только если Черно постоянно попадаются лихачи, пытающиеся устроить аварию, то Оля Рапунцель не ограничилась обвинением в неумении водить. Бедному водителю досталось за то, что он якобы украл у экс-участницы сумку, в которой были деньги, документы и игрушки для Василисы.

Оля Рапунцель сутки интриговала фолловеров обещанием рассказать о кошмаре, который с ней произошел и, наконец, рассказала о том, что она якобы оставила сумку в такси сумку с паспортом, загранпаспортом, правами, банковскими картами, важными бумагами и крупной суммой денег. Жаль только, не уточнила, зачем ей загранпаспортом, деньги для уплаты за квартиру и права, когда она отправлялась с мужем и детьми в торговый центр развлекаться, пишет newstes.ru.
«Я не спала всю ночь, созванивалась через диспетчеров службы такси с водителем, просила его отдать сумку по-хорошему, он меня узнал и поклялся, что не трогал мои вещи», - трагически сообщила Ольга.

По словам Рапунцель, они поздно вернулись домой, приготовили ко сну детей, и тут Василиса попросила новую игрушку, а Оля не нашла сумку. Она сразу принялась названивать в диспетчерскую, вышла на таксиста, обвинила его в краже, тот клялся, что не видел ее сумки. В итоге сумку нашла на полу в холле консьержка и вернула им.

Буквально недавно пользователи обвиняли Рапунцель в том, что она ничего нового не может придумать, кроме походов по кафе и жалоб на занятость с детьми. И она постаралась: создала новую тему - историю про такси, над которой Оля работала почти сутки, создавая закрученный сюжет на ходу, что сразу же заметили подписчики.

Буквально за сутки до Олиной истории Алена Савкина рассказала фолловерам, что забыла в такси дорогой телефон, водитель нашел ее и вернул гаджет. И тут же последовала история Ольги, которая даже консьержку приплела, копируя сестру, которая нашла квартиру в элитном доме. Теперь будет следующая история о ком уже будет? Пора обвинять кого-то другого?
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
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