Опасность астероидов: действительно ли нам грозит апокалипсис в будущем

Вадим Карасев

В интернете каждый год можно увидеть новости о том, что рядом с Землей пролетит тот или иной астероид. Многие слышали о том, что астероиды представляют для Земли опасность. Пришло время разобраться, так ли это на самом деле.

Есть множество шуточных гороскопов о том, как Знаки Зодиака готовятся к концу света. Оказывается, апокалипсис — это не шутка. Он может стать вполне реальным событием. Всему виной астероиды.

Что такое астероиды

Для начала эксперты сайта dailyhoro.ru прольют свет на то, что такое астероиды. Многие думают, что это просто огромный кусок камня. Они правы лишь отчасти, потому что астероиды бывают металлическими, силикатными и углеродными.

По сути, это огромная скала, летящая по космическим просторам. Их открыто уже более 700 000. Подавляющее большинство астероидов «обитает» в поясе астероидов между Марсом и Юпитером и не угрожают никому. Но есть и блуждающие космические камни — вот они могут быть опасными.

В чем опасность астероидов

Многие видели падающие звезды. Они летят со скоростью в несколько десятков тысяч километров в секунду. Это маленькие остатки комет и космического мусора, которые сгорают в атмосфере.

Астероиды бывают огромных размеров, поэтому в атмосфере они не сгорают полностью — просто не успевают. Они достигают поверхности Земли, после чего происходит взрыв.

Астероид размером в 100 метров может оставить при столкновении с Землей кратер около 2 километров в диаметре. Сопутствующий взрыв может уничтожить целый мегаполис. Эквивалент такого взрыва — самая мощная водородная бомба.

Астероид длиной в 200 метров — это уже гибель малого государства. Размер всего в два раза больше, но энергия столкновения увеличивается почти в 10 раз.

Полукилометровый астероид сотрет с лица Земли уже всю Европу.

Километра в диаметре хватит, чтобы жертвы могли исчисляться миллионами и даже миллиардами. Есть вероятность, что последствия столкновения с таким астероидом способны уничтожить человечество.

Пятикилометровый астероид уничтожит почти сразу большую часть населения планеты и приведет к резкому и глобальному изменению климата. Человечество не выживет с очень высокой вероятностью.

Астероид в десять километров — это апокалипсис, полный и бесповоротный.

Грозит ли нам конец света

Сложно ответить на этот вопрос однозначно. С Землей точно все будет в порядке — она как летела вокруг Солнца, так и продолжит лететь. Столкновения с огромными астероидами уже происходили в истории планеты. Из-за них вымерли динозавры, много раз менялся климат планеты.

Всего потенциально опасных космических объектов уже в 2013 году было обнаружено чуть менее 1400. Сейчас их около 1500. Среди них выделяют всего четыре наиболее опасных:

. Диаметр 2 километра. Это самый большой из опасных астероидов. Следующее сближение с Землей на 2 миллиона километров (что просто невероятно близко) произойдет лишь в 2079 году;. Второе имя астероида — Бенну. Он крайне опасен, но столкнется с Землей не раньше чем через 150 лет.. Это самый опасный астероид из всех, но столкновение с ним произойдет, скорее всего, не раньше, чем через 800 лет.. Второе название — Апофис. Астероид сначала сблизится с Землей, а затем может столкнуться. Это может произойти в 2068 году. Вероятность столкновения составляет менее 3 %, что только кажется незначительным.

Ученые ищут способы менять орбиты астероидов или уничтожать их, поэтому с течением времени нам удастся избегать столкновений. Вероятность погибнуть от огромной глыбы камней и металла есть всегда, но пока нам не о чем волноваться.