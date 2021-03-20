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Осиротевшая дочь Николая Фоменко рассказала о нежелании артиста общаться

Как сообщает источник Федеральное агентство новостей, российский актер Николай Фоменко 4 раза был в официальном браке. У Фоменко пятеро официальных детей от разных жен, но представители СМИ нашли его дочь от второго брака, с которой он не общается.

Телевизионное шоу «Ты не поверишь!» посетила актриса театра на Литейном в Санкт-Петербурге Дарина Одинцова. Именно молодая актриса заявила, что Николай Фоменко ее родной отец. А мать девушки Людмила Гончарук была второй супругой актера. Из-за Людмилы он развелся с первой женой.

Гончарук погибла полтора года назад. Дарину воспитывал отчим, которого с маленьких лет она называет папой. Фоменко практически никогда не общался с Дариной. 25-летняя девушка убеждена, что заслуженный артист России знает, где она живет и работает, но ему просто не интересна жизнь дочери.

Сообщение Осиротевшая дочь Николая Фоменко рассказала о нежелании артиста общаться появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Общество / Главные новости

По материалам: sm.news
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