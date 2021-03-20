"Палка о двух концах". В AmCham оценили угрозу санкций против госдолга РФ

Лидия Мартынова

Вероятность того, что США введут санкции против российского госдолга или ограничат доступ к международным платежным системам, крайне мала, считает глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.

Ранее агентство Bloomberg передавало, что США и Великобритания в качестве мер на ситуацию с Алексеем Навальным рассматривают санкции в отношении отдельных физических лиц, а также российского госдолга. При этом последняя мера называлась "экстремальным шагом" и расценивалась как маловероятная.

Тем не менее, Алексис Родзянко отметил, что риск введения подобных ограничительных мер обсуждался в рамках Совета директоров AmCham.

"Мнения были разные, но преобладающее мнение – что вряд ли США применят санкции, которые накладывали бы ограничения на госдолг России или на доступ к международным платежным системам. Понятно, что это палка о двух концах", – цитирует его РИА Новости.

До этого министр финансов России Антон Силуанов, комментируя возможные рестрикции, заверил, что Москва в любом случае найдет решение даже при таком негативном сценарии, Минфин договорится с Банком России о предоставлении кредитным организациям ликвидности на покупку облигаций федерального займа (ОФЗ).

оценил последствия от введения санкций на госдолг России.