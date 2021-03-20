Памфилова осудила проведение партийных мероприятий в "злачных местах"

Влада Некрасова

ЦИК России на заседании в пятницу напомнил представителям партий, что мероприятия по выдвижению кандидатов надо проводить в приспособленных для этого местах.

Член ЦИК Евгений Шевченко на заседании в среду обратил внимание на то, что партии порой проводят свои мероприятия в неприспособленных для этого места, например, в квартирах, частных домах, хотя был запрет, в том числе санитарных врачей, на проведение таких мероприятий в частных помещениях. Кроме того, должно быть разрешение собственника этих помещений.