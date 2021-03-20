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"Панин стайл?": голый Митя Фомин возмутил поклонников, сняв трусы и пристроившись к собаке

"Панин стайл?": голый Митя Фомин возмутил поклонников, сняв трусы и пристроившись к собаке

47-летнего Митю Фомина стали сравнивать в Сети с Алексеем Паниным. Экс-солист группы Hi-Fi опубликовал в инстаграме интимную фотосессию с собакой, сообщает "Радио Sputnik".

На откровенных снимках известный певец позирует совершенно голым, забравшись на свою собаку Снежу.

"Таких, как я, зовут собачник. Я пахну псиной за версту. На поводке гулять по скверу иду", — подписал провокационные фото артист, процитировав стихотворение А. Нерубашкина.

Как отметил Митя Фомин, своим постом он хотел "напомнить о своем существовании и
доброго утречка пожелать".

Однако многие поклонники не оценили эротическую фотосессию певца, сравнив его с Алексеем Паниным, который ранее попал в страшный скандал — актера обвиняли в связи с собакой.

"Панин стайл?", "Панин автоматом в голове всплывает", "Зашла почитать комменты, сколько человек увидели в фото неладное и Панина", "Митя, вы и так интересный... не надо вот этого всего... не обесценивайте себя такими фото", "Не очень хорошо выглядит все это...", — пишут пользователи Сети.

Как писал NEWSTES, ранее Митя Фомин выставил из окна напоказ свой пенис.

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По материалам: uposters.ru
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