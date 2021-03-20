Пассажиров забыли на перроне: «Укрзалізниця» попала в грандиозный скандал в Днепре

Лидия Мартынова

В пятницу, 19 марта, многие пассажиры поезда «Интерсити 738», отправлявшегося из Днепр, не смогли уехать. Об этом сообщается в Facebook на странице «Громадський контроль Укрзалізниці».

«Пассажиры, у которых на сегодня были билеты из Днепра в Киев на „Интерсити 738“ отправлением из Днепра в 10:00, остались на перроне. Согласно измененному расписанию, поезд должен отправиться в 10:00, а по факту поезд отправился в 9:53», — говорится в сообщении.

В комментариях подписчики возмущаются ситуацией: «У меня всегда был такой страх, что однажды поезд отправится раньше и уедет без меня… Но никогда не думал, что это станет реальностью», «Надо хотя бы приезжать минут за 20 до отправления, а лучше за 30», «На всякий случай — за сутки».

Ранее сообщалось, что работники «Укрзалізниці» угрожают устроить забастовку, которая приведет к остановке всех перевозок.