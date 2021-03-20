Патрульные с приборами TruCAM появятся на новых участках дорог: МВД «рассекретило» их дислокацию

Лидия Мартынова

С понедельника, 22 марта, правоохранители с приборами измерения скорости TruCAM начнут работать на 60 новых участках. Об этом сообщает Патрульная полиция.

Всего на дорогах страны будет задействовано 117 приборов TruCAM, патрульные станут измерять скорость на 309 участках.

Правоохранители обращают внимание водителей:

об использовании приборов измерения скорости будут сообщать дорожные знаки;в местах фиксации нарушений будет находится служебное авто с включенными синими проблесковыми маячками.

С картой, где будут использоваться TruCAM, можно ознакомиться по адресу https://bit.ly/3r3zHJG. Новые участки размещения приборов измерения скорости отмечены красным.

Ранее сообщалось, что система автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД начала работать на трассе Киев — Одесса.

Фото: Патрульная полиция