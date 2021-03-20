Павел Климкин: Россия может пойти в наступление на Донбасс

Алексей Вольцев

Павел Климкин, некогда возглавлявший МИД Украины, высказался на тему конфликта России и США, его мнение передает портал Первый севастопольский со ссылкой на издание topwar. Политик считает, что США будет пытаться наступать на Донбасс и не только, используя для этого российские вооруженные силы. По его мнению, правительство Байдена будет стараться спровоцировать конфликт между Донбассом и Россией, “заставляя” Российскую Федерацию пойти войной на дружественный ей Донбасс.

При этом Первый севастопольский сообщает, что Россия поддерживает мирное урегулирование конфликта на Донбассе. Есть информация, что украинская сторона готовит очередной бой, стягивая к границе с Донбассом военную технику и другие виды вооружения. Это говорит о том, что готовится военная операция Украины на Донбасс.

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