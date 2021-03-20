Пентагон США получил первые элементы гиперзвукового оружия

Влада Некрасова

Военное ведомство Америкиз аинтересовано в передовых разработках, при этом главнейшим является гиперзвуковое оружие. Еще будучи президентом, Дональд Трамп говорил, что главная цель США – «догнать и перегнать Россию» именно в этой части вооружения.

Проект Long Range Hypersonic Weapon признают амбициозным, так как он значительно увеличит возможности сухопутных военных сил. Здесь говорится о гиперзвуковых ракетах, благодаря которым сухопутные подразделения смогут выполнять сложнейшие боевые задачи. Военные силы стали получать новейшее оборудование, параллельно идет работа с оборонно-промышленном комплексом. Целью стало создание пусковых установок, которые разместятся на стационарных платформах, тяжелых армейских грузовиках, а также трейлерах. Помимо этого, важно создание боевых операционных центров.

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