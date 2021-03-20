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Первую в мире сверхлегкую оптику для наноспутников запустят Байконура 20 марта

Сверхлегкие оптические системы дистанционного зондирования Земли, разработанные учеными Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П.Королёва, пройдут испытания в космосе на борту российских наноспутников.


Они будут запущены в составе кластера полезной нагрузки ракеты-носителя “Союз-2.1а” в субботу, 20 марта. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Испытания пройдут на борту российских наноспутников Cube SX-HSE и Cube SX Sirius HSE.

Снимки с наноспутников после приема с орбиты будут передаваться для компьютерной обработки в Самарский университет.

Ранее РИА “NEWSTES” писало, что неработающий метеорологический спутник США NOAA-17 взорвался в космосе.

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По материалам: sm.news
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