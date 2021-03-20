Почему День весеннего равноденствия в 2021 году отмечают 20 марта

Лидия Мартынова

День весеннего равноденствия будут отмечать в 2021 году 20 марта. Обычно празднования приходятся на 21 число. С этого уникального явления начинается настоящая весна, наступают теплые солнечные дни.

Равноденствие – время, когда сутки поделены ровно на 12 часов. То есть, световой день длится ровно столько же, сколько и ночь. Во время равноденствия центр Солнца проходит через экватор, поэтому возникает такое явление.

С весеннего равноденствия начинается астрономический новый год. Из-за неточности числа дата празднования постоянно сдвигается примерно на 6 часов, и может припадать на разное число.

В високосный год День весеннего равноденствия отмечают позже, в не високосный – раньше. 2021 год – не високосный, поэтому явление произойдет 20 марта.

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