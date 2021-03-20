Почему Джин из BTS стал вторым Джастином Бибером?

Алексей Вольцев

Пару дней назад некоторые участники южнокорейской к-поп группы BTS провели прямую трансляцию. Однако все внимание АРМИ было только на Джине (Jin). Давай вместе разбираться, почему айдол захватил сердца поклонников.

RM, Джин и Чимин (Jimin) на неделе вышли в прямой эфир, чтобы порадовать поклонников. Парни устроили настоящее кулинарное шоу, а после провели урок мукбанг для АРМИ. Фанаты с удовольствием смотрели трансляцию, однако все внимание было приковано к Джину. Пока участники BTS проводили кулинарный мастер-класс, поклонники обсуждали его отросшие волосы.

Большинство фанатов сошлись во мнении, что теперь айдол похож на Джастина Бибера (Justin Bieber). Но не на настоящего, а со времен популярных треков One Less Lonely Girl и Baby. Действительно, прически обоих музыкантов практически идентичны. Отросшая шевелюра айдола моментально стала одной из главных тем в Twitter. Посмотри, у них даже рубашки похожи. Совпадение? Не думаем!

I'M KIM SEOKJIN I'M JUSTIN FROM BTS BIEBER FROM ONE LESS LONELY GIRL pic.twitter.com/oIMqRwbDg2 — Mangochi⁷🍒 (@Mangochichinim2) March 13, 2021

А ты находишь сходство? Как думаешь, вдохновлялся ли Джин канадским исполнителем? К слову, BTS не раз заявляли, что им нравится творчество Бибера.