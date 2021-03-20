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Почему Джин из BTS стал вторым Джастином Бибером?

Почему Джин из BTS стал вторым Джастином Бибером?

Пару дней назад некоторые участники южнокорейской к-поп группы BTS провели прямую трансляцию. Однако все внимание АРМИ было только на Джине (Jin). Давай вместе разбираться, почему айдол захватил сердца поклонников.

RM, Джин и Чимин (Jimin) на неделе вышли в прямой эфир, чтобы порадовать поклонников. Парни устроили настоящее кулинарное шоу, а после провели урок мукбанг для АРМИ. Фанаты с удовольствием смотрели трансляцию, однако все внимание было приковано к Джину. Пока участники BTS проводили кулинарный мастер-класс, поклонники обсуждали его отросшие волосы.


Большинство фанатов сошлись во мнении, что теперь айдол похож на Джастина Бибера (Justin Bieber).  Но не на настоящего, а со времен популярных треков One Less Lonely Girl и Baby. Действительно, прически обоих музыкантов практически идентичны.  Отросшая шевелюра айдола моментально стала одной из главных тем в Twitter. Посмотри, у них даже рубашки похожи. Совпадение? Не думаем!

А ты находишь сходство? Как думаешь, вдохновлялся ли Джин канадским исполнителем? К слову, BTS не раз заявляли, что им нравится творчество Бибера.

Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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