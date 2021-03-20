Подруга певицы Легкоступовой Елена Перелыгина заявила, что Фирсов насиловал жену

Алексей Вольцев

На днях эксперты установили, что обнаруженные ранее гематомы на внутренней стороне бёдер певицы Валентины Легкоступовой свидетельствуют о применённом насилии к артистке при жизни. Близкие люди Легкоступовой убеждены, что это делал её последний супруг, яхтсмен Юрий Фирсов. Такого же мнения придерживается подруга певицы психолог Елена Перелыгина. Об этом сообщает издание “Собеседник”.

По словам Перелыгиной, ей Фирсов не понравился с самого начала. Как только Валентина Легкоступова показала ей его фото, психолог заявила, что избранник артистки – опасный человек.

Тогда Легкоступову очень обидели слова подруги, и она прекратила с Перелыгиной всякое общение. А Елене в свою очередь не удалось убедить певицу, что у Юрия Фирсова есть проблемы сексуального характера.

«Слабый мужчина всегда вымещает зло на том, кто не может ответить. Я не удивлюсь, если он вновь пойдет в ЗАГС. Такие мужчины без женщины рядом долго существовать не могут. Мне бы хотелось предостеречь женщин, чтобы они были внимательнее», — пояснила свою точку зрения изданию “Собеседник” Елена Перелыгина.

Сам яхтсмен любые обвинения в применении насилия к Валентине Легкоступовой отрицает и уверяет, что очень любил певицу, как и она его. По заверениям Фирсова, всё между ними происходило по взаимному желанию.

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