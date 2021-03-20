Погоню медведя за жителем Нижневартовска сняли на видео

Вадим Карасев

В Нижневартовске (ХМАО) медведь напал на местного жителя, но тому удалось убежать. Погоню местные жители сняли на видео.

Инцидент произошел 16 марта. На кадрах видно, как медведь пробирается через сугроб к мужчине, который стоит на тротуаре и говорит по телефону, стараясь до последнего игнорировать зверя. Но в итоге медведь бросается на него и заставляет бежать. Оторвавшись, преследуемый перебегает дорогу, а устремившийся за ним медведь попадает под автобус. По всей видимости, удар оказался несерьезным, поскольку животное сразу же скрылось с места ДТП.



По данным местных СМИ, медведь сбежал от предпринимателя, который держал его в клетке в своей гостинице. В администрации города сообщили РИА "Новости", что животное поймали и усыпили.



Медведь от испуга забежал на территорию предприятия. Животное поймано. На месте работают полицейские, представители управления ГО и ЧС и Росгвардии. Ситуация под контролем специалистов. Никто не пострадал.