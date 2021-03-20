Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Погоню медведя за жителем Нижневартовска сняли на видео

Погоню медведя за жителем Нижневартовска сняли на видео

В Нижневартовске (ХМАО) медведь напал на местного жителя, но тому удалось убежать. Погоню местные жители сняли на видео.

Инцидент произошел 16 марта. На кадрах видно, как медведь пробирается через сугроб к мужчине, который стоит на тротуаре и говорит по телефону, стараясь до последнего игнорировать зверя. Но в итоге медведь бросается на него и заставляет бежать. Оторвавшись, преследуемый перебегает дорогу, а устремившийся за ним медведь попадает под автобус. По всей видимости, удар оказался несерьезным, поскольку животное сразу же скрылось с места ДТП.

По данным местных СМИ, медведь сбежал от предпринимателя, который держал его в клетке в своей гостинице. В администрации города сообщили РИА "Новости", что животное поймали и усыпили.

Медведь от испуга забежал на территорию предприятия. Животное поймано. На месте работают полицейские, представители управления ГО и ЧС и Росгвардии. Ситуация под контролем специалистов. Никто не пострадал.
Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

"Заходят слишком далеко". Гейтс возмутился налоговыми причудами Байдена
"Заходят слишком далеко". Гейтс возмутился налоговыми причудами
Около ста ямальских школьников поедут в "Сириус" в 2021 году
Около ста ямальских школьников поедут в "Сириус" в 2021 году
Девочка проиграла спор и «заминировала» школу в Чернигове
Девочка проиграла спор и «заминировала» школу в Чернигове
Ведущий «Время покажет» раскрыл тайную роль Стриженовой: «Не ожидал, что получу уроки»
Ведущий «Время покажет» раскрыл тайную роль Стриженовой: «Не ожидал,
Forbes: Пробы льда с секретной базы США подтвердили угрозу глобального потепления
Forbes: Пробы льда с секретной базы США подтвердили угрозу
Сыгравшая Гюльчатай актриса Татьяна Федотова стала уборщицей в московском музее
Сыгравшая Гюльчатай актриса Татьяна Федотова стала уборщицей в
Экс-депутат Рады Журавко: Украина провоцирует конфликт в Донбассе с молчаливого согласия Германии и Франции
Экс-депутат Рады Журавко: Украина провоцирует конфликт в Донбассе с
Наталья Поклонская оценила свои потери от украинских санкций в 54 тысячи рублей
Наталья Поклонская оценила свои потери от украинских санкций в 54
Умер народный артист СССР Евгений Нестеренко
Умер народный артист СССР Евгений Нестеренко
Пушков заявил об угрозе новой холодной войны из-за Байдена
Пушков заявил об угрозе новой холодной войны из-за Байдена
Погоню медведя за жителем Нижневартовска сняли на видео
Погоню медведя за жителем Нижневартовска сняли на видео
Счетная палата предупредила о новом топливном кризисе в России
Счетная палата предупредила о новом топливном кризисе в России

Топ на сегодня

Источник назвал имя кандидата на должность посла России в Белоруссии
Источник назвал имя кандидата на должность посла России в Белоруссии
Посол США Дэвид Саттерфилд: Турция должна отказаться от С-400
Посол США Дэвид Саттерфилд: Турция должна отказаться от С-400
Раскрыта дата внедрения электронных паспортов с чипами в России
Раскрыта дата внедрения электронных паспортов с чипами в России
Нестеренко покинула пост первого замглавы Минфина
Нестеренко покинула пост первого замглавы Минфина
Песков прокомментировал замечание ему от Кадырова насчет жалобы Путину
Песков прокомментировал замечание ему от Кадырова насчет жалобы Путину

Еще по теме

Медведь напал на человека в центре сибирского города
Медведь напал на человека в центре города в Иркутской области
На Таймыре бурый медведь загрыз ребенка
Ребенка насмерть задрал медведь на Таймыре