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Поклонники BTS скупают чайный гриб. Что случилось?

Поклонники BTS скупают чайный гриб. Что случилось?

Мы уже не раз рассказывали, что участники южнокорейской к-поп группы BTS являются королями продаж. На это раз поклонники коллектива скупили чайный гриб, о котором рассказал Чонгук (Jungkook) во время последней трансляции.

Некоторое время назад представители напитка TEAZEN рассказали, что их прирост продаж превысил 500%. А сегодня президент компании заявил, что за последние две недели продажи выросли на 800% по сравнению с февралем. Благодаря Чонгуку напиток хотят попробовать АРМИ со всего мира. Поэтому экспорт продукта за границу резко увеличился. Сейчас в основном чайный гриб скупают в Китае и Японии. Также есть заказы из Америке, Австралии, Сингапура и Гонконга.  


Компания считает, что их продажи в конце марта увеличатся еще в 20 раз. Сам же айдол уже ощутил на себе негативные последствия своей рекламы. Недавно Чонугк рассказал, что ему удалось «выцепить» только две коробки чайного гриба, потому что остальное было раскуплено. Несмотря на это, музыкант благодарен судьбе, что может помогать корпорациям в такой непростой период пандемии.


Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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