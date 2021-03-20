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Поклонская рассказала о своих потерях от украинских санкций

Поклонская рассказала о своих потерях от украинских санкцийНаталья ПоклонскаяФото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская рассказала, какие потери она понесла из-за украинских санкций. Об этом она написала на своей странице «ВКонтакте».

Она уточнила, что на заблокированной банковской карте у нее осталось около 20 тысяч гривен (53,5 тысячи рублей). «Это "существенный удар" по моему финансовому состоянию и вклад в экономику Украины», — сыронизировала она. Поклонская пояснила, что эти деньги она заработала когда еще работала в украинской прокуратуре. После 2014-го она уехала из Киева в Крым и стала прокурором республики, а в последствии стала депутатом Госдумы.

В пятницу, 19 марта Совет национальной безопасности и обороны страны (СНБО) ввел санкции против 19 компаний, связанных с «пользованием и добычей недр Украины». Кроме того, персональные санкции применены против 27 человек, среди которых глава Крыма Сергей Аксенов, зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская, бывший президент Украины Виктор Янукович, бывший премьер-министр Николай Азаров, бывший министр обороны Павел Лебедев, экс-министр образования Дмитрий Табачник, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и другие.

Санкции предполагают блокировку их активов и имущества, а также лишение всех государственных наград.

Россия

По материалам: lenta.ru
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