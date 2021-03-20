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Польша и Франция выступили за прекращение вывоза вакцин от коронавируса из Европы

Польша и Франция выступили за прекращение вывоза вакцин от коронавируса из Европы

Польша и Франция призвали прекратить вывоз вакцин от COVID-19 из Европы. По мнению властей этих стран, слишком большое количество препарата покидает пределы ЕС, пишет РИА "Новости".

"Сегодня мы имеем дело с ситуацией, что в Европе очень много вакцины, но значительная часть вывозится за пределы Европы... Мы вместе с господином президентом Макроном призвали не вывозить вакцину", — сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

В тот же день глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила об ухудшении ситуации с коронавирусной инфекцией в Евросоюзе. По ее мнению, причина кроется в замедлении темпов вакцинации — в этом она обвинила британскую фармацевтическую компанию AstraZeneca.

Ранее NEWSTES писал, что ЕК не нашла оснований сомневаться в эффективности "Спутника V".

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По материалам: uposters.ru
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