После Тимати! Анастасии Решетовой закрутила роман с женатым бизнесменом

Лидия Мартынова

Прошло уже полгода с тех пор, как Тимати и Анастасия Решетова объявили о своем расставании. Однако в сети продолжают интересоваться, как же сложилась жизнь знаменитостей после разлуки. Если за развитием отношений Тимати сейчас наблюдает вся страна, то о личной жизни Анастасии Решетовой известно лишь ее друзьям.

Сначала общественность считала, что Тимати и Решетова вновь воссоединятся. А сейчас и вовсе люди говорят о тайном романе модели с женатым мужчиной. Как сообщает Telegram-канала Star News, Анастасия Решетова встречается с богатым бизнесменом из Казахстана с чеченскими корнями. Несмотря на то, что у мужчины есть семья, он якобы подарил модели недвижимость. По слухам, Решетова получила от него в подарок коттедж на Рублевке в посёлке Сареево. Сама модель предпочитает никак не комментировать эту ситуацию. Все подробности своей личной жизни она держит в секрете.

«Свято место пусто не бывает», — именно так отвечает Решетова на вопросы общественности.

Напомним, Тимати и Анастасия Решетова познакомились шесть лет назад, а в 2019-го у пары родился сын Ратмир.