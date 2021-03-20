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После Тимати! Анастасии Решетовой закрутила роман с женатым бизнесменом

После Тимати! Анастасии Решетовой закрутила роман с женатым бизнесменом

Прошло уже полгода с тех пор, как Тимати и Анастасия Решетова объявили о своем расставании. Однако в сети продолжают интересоваться, как же сложилась жизнь знаменитостей после разлуки. Если за развитием отношений Тимати сейчас наблюдает вся страна, то о личной жизни Анастасии Решетовой известно лишь ее друзьям.


Сначала общественность считала, что Тимати и Решетова вновь воссоединятся. А сейчас и вовсе люди говорят о тайном романе модели с женатым мужчиной. Как сообщает Telegram-канала Star News, Анастасия Решетова встречается с богатым бизнесменом из Казахстана с чеченскими корнями. Несмотря на то, что у мужчины есть семья, он якобы подарил модели недвижимость. По слухам, Решетова получила от него в подарок коттедж на Рублевке в посёлке Сареево. Сама модель предпочитает никак не комментировать эту ситуацию. Все подробности своей личной жизни она держит в секрете.

«Свято место пусто не бывает», — именно так отвечает Решетова на вопросы общественности.

Напомним, Тимати и Анастасия Решетова познакомились шесть лет назад, а в 2019-го у пары родился сын Ратмир.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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