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Посол России в США покинул Вашингтон

Посол России в США покинул ВашингтонАнатолий АнтоновФото: Михаил Тургиев / РИА Новости

Посол России в США Анатолий Антонов покинул Вашингтон и отправился в Нью-Йорк, чтобы вылететь оттуда на консультации в Москву. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

По его данным, российский дипломат на служебном автомобиле выехал с территории российского посольства около 13:10 по местному времени (20:10 мск).

Он отправится в столицу России прямым рейсом из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди. В Москву Антонов приедет в воскресенье, 21 марта (утром по местному времени).

17 марта Россия пригласила в Москву посла в США. В МИД заявили, что нужно проанализировать работу команды президента США Джо Байдена.

Ранее американский президент захотел призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Он рассказал о разговоре с президентом России Владимиром Путиным и добавил, что тот «заплатит», если окажется виновен.

В мире

По материалам: lenta.ru
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