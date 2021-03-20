Посол России в США покинул Вашингтон

Вадим Карасев

Анатолий АнтоновФото: Михаил Тургиев / РИА Новости

Посол России в США Анатолий Антонов покинул Вашингтон и отправился в Нью-Йорк, чтобы вылететь оттуда на консультации в Москву. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

По его данным, российский дипломат на служебном автомобиле выехал с территории российского посольства около 13:10 по местному времени (20:10 мск).

Он отправится в столицу России прямым рейсом из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди. В Москву Антонов приедет в воскресенье, 21 марта (утром по местному времени).

17 марта Россия пригласила в Москву посла в США. В МИД заявили, что нужно проанализировать работу команды президента США Джо Байдена.

Ранее американский президент захотел призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Он рассказал о разговоре с президентом России Владимиром Путиным и добавил, что тот «заплатит», если окажется виновен.