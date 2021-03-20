Посол в США Антонов вылетит для консультаций в Москву 20 марта

Лидия Мартынова

Посол России в США Анатолий Антонов вылетит в Москву для консультаций 20 марта. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Отмечается, что в ходе встреч в МИДе планируется обсудить пути выправления российско-американских отношений, которые сейчас пребывают в кризисе.

Напомним, Антонова пригласили в Москву для консультации по вопросу дальнейшего направления отношений двух стран.

Консультации потребовались после деструктивных действий американской стороны. Сначала американская разведка опубликовала часть доклада, в котором Россию обвиняли во вмешательстве в американские выборы 2020 года. После президент США Джо Байден произнес речь с антироссийскими выпадами.

Ранее РИА “NEWSTES” писало, что Песков сообщил о предложении Владимира Путина Байдену пообщаться.

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