Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Посол в США Антонов вылетит для консультаций в Москву 20 марта

Посол в США Антонов вылетит для консультаций в Москву 20 марта

Посол России в США Анатолий Антонов вылетит в Москву для консультаций 20 марта. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.


Отмечается, что в ходе встреч в МИДе планируется обсудить пути выправления российско-американских отношений, которые сейчас пребывают в кризисе.

Напомним, Антонова пригласили в Москву для консультации по вопросу дальнейшего направления отношений двух стран.

Консультации потребовались после деструктивных действий американской стороны. Сначала американская разведка опубликовала часть доклада, в котором Россию обвиняли во вмешательстве в американские выборы 2020 года. После президент США Джо Байден произнес речь с антироссийскими выпадами.

Ранее РИА “NEWSTES” писало, что Песков сообщил о предложении Владимира Путина Байдену пообщаться.

Сообщение Посол в США Антонов вылетит для консультаций в Москву 20 марта появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
Заказать крауд

Последние новости

Сын Трампа высмеял падение Байдена при подъеме на борт номер один
Сын Трампа высмеял падение Байдена при подъеме на борт номер один
Актриса Шэрон Стоун рассказала, что её обманули во время съемок сцены «Основного инстинкта»
Актриса Шэрон Стоун рассказала, что её обманули во время съемок сцены
Комбриг ВС Брыжинский рассказал о последствиях атаки на Донбассе
Комбриг ВС Брыжинский рассказал о последствиях атаки на Донбассе
Актриса Кейт Бланшетт станет сестрой Дональда Трампа в картине «Время Армагеддона»
Актриса Кейт Бланшетт станет сестрой Дональда Трампа в картине «Время
Первую в мире сверхлегкую оптику для наноспутников запустят Байконура 20 марта
Первую в мире сверхлегкую оптику для наноспутников запустят Байконура
Посол в США Антонов вылетит для консультаций в Москву 20 марта
Посол в США Антонов вылетит для консультаций в Москву 20 марта
Российский вирусолог описал будущее пандемии коронавируса
Российский вирусолог описал будущее пандемии коронавируса
Стало известно о первых пострадавших после взрыва в жилом доме в Подмосковье
Стало известно о первых пострадавших после взрыва в жилом доме в
Один человек погиб после взрыва в жилом доме в Подмосковье
Один человек погиб после взрыва в жилом доме в Подмосковье
Режиссер «Лиги справедливости» отказался снимать супергеройское кино
Режиссер «Лиги справедливости» отказался снимать супергеройское кино
Американский сенатор потребовал от Пентагона санкций против Индии за покупку С-400
Американский сенатор потребовал от Пентагона санкций против Индии за
16% россиян не смогли расшифровать аббревиатуру СССР
16% россиян не смогли расшифровать аббревиатуру СССР

Топ на сегодня

Лавров придумал новый термин для описания действий западных лидеров
Лавров придумал новый термин для описания действий западных лидеров
Байден по ошибке назвал Камалу Харрис президентом США
Байден по ошибке назвал Камалу Харрис президентом США
Российский дипломат в ООН послал своего зама на встречу с Байденом
Российский дипломат в ООН послал своего зама на встречу с Байденом
Новая политика приватности может увеличить риск слежки по WhatsApp
Новая политика приватности может увеличить риск слежки по WhatsApp
Какие выводы сделал Вашингтон после заявления Путина? Мнения экспертов
Какие выводы сделал Вашингтон после заявления Путина? Мнения экспертов

Еще по теме

Антонов вылетит для консультаций в Москву 20 марта
Определена дата вылета российского посла из США в Москву
МИД раскрыл сроки консультаций с послом России в США
Посол РФ в США: встреча Владимира Путина и Трампа несомненно поможет двусторонним отношениям