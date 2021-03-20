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Председатель Госдумы Володин назвал истинную цель "умного голосования"

Председатель Госдумы Володин назвал истинную цель "умного голосования"
"Умное голосование" не направлено на решение проблем россиян, в его основе — желание попасть во власть, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.


"Умное голосование" — это про форму, это несодержательный проект, он не направлен на решение вопросов и проблем граждан. В его основе — желание попасть во власть", — написал Володин в Telegram-канале.

Он также отметил, что необходимо учитывать, что инициаторы данного проекта находятся за границей.

Единую Россию" голосов на выборах. Избирателям предлагают консолидированно голосовать за определенных кандидатов на региональных и федеральных выборах, чтобы кандидаты от ЕР не одержали победу.
Политика

По материалам: ria.ru
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