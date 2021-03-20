Премьер Болгарии заявил о готовности объявить российских дипломатов персонами non grata

Влада Некрасова

Бойко Борисов, премьер-министр Болгарии, 20 марта сообщил о готовности объявить дипломатов России нежелательными персонами из-за дела о шпионаже.

«В очередной раз нам приходится объявлять российских дипломатов нежелательными персонами», — цитирует его слова болгарский портал Blitz.

Таким образом премьер-министр прокомментировал задержание в пятницу сотрудников минобороны Болгарии и военной разведки, в том числе гражданки РФ, которая оказалась супругой одного из задержанных, по подозрению в шпионаже в пользу России.

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