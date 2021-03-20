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Премьер Болгарии заявил о готовности выслать российских дипломатов

Премьер Болгарии заявил о готовности выслать российских дипломатов
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил о готовности объявить персонами нон грата российских дипломатов, сообщил портал Blitz.

Накануне генеральная прокуратура Болгарии объявила о начале досудебного производства в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России.

Власти страны предъявили обвинение шестерым болгарам, военнослужащим и госслужащим, которые имели отношение к национальной безопасности и "передавали засекреченные данные другому государству", без уточнения конкретной страны.

сообщило, что посольство РФ рассчитывает на деполитизацию дела о "шпионах" в Болгарии.
Политика

По материалам: ria.ru
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