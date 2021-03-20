Премьер Италии заявил о готовности привиться вакциной AstraZeneca

Вадим Карасев

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что готов привиться вакциной британо-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщает ТАСС.

73-летний политик сообщил, что запись на вакцинацию для его возрастной категории уже открыта. Однако он пока не оставил свою заявку. «Но у меня нет проблем с тем, чтобы сделать [прививку] AstraZeneca», — подчеркнул Драги.

По словам премьера, его сын ранее принял участие в кампании по вакцинации от коронавирусной инфекции.

19 марта о своей готовности привиться вакциной AstraZeneca заявила канцлер Германии Ангела Меркель. «Я бы привилась вакциной AstraZeneca, но я должна ждать, когда дойдет моя очередь. Я в любом случае сделала бы это», — сказала она. Вместе с тем она не исключила, что Германия станет самостоятельно закупать российскую вакцину «Спутник V», если Евросоюз не достигнет общего решения.

Ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) пришло к выводу, что вакцина британско-шведской компании AstraZeneca является безопасной, несмотря на сообщения о возникновении тромбоза после введения препарата. Регулятор порекомендовал предупреждать пациентов о подобных рисках и указать их в описании препарата. После этого европейские страны начали возобновлять использование вакцины.