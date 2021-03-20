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Премьер Норвегии отметила юбилей и нарушила закон

Премьер Норвегии отметила юбилей и нарушила законЭрна СульбергФото: @erna_solberg

Полиция Норвегии начала расследование по факту возможного нарушения законодательства премьер-министром страны Эрной Сульберг. Об этом сообщила в пятницу телекомпания NRK.

«Расследование прояснит, что действительно произошло, было ли совершено нарушение только локальных или же центральных ограничений [из-за пандемии COVID-19]», — заявили в полиции. В феврале политик отпраздновала свой юбилей — ей исполнилось 60 лет — в поселке Гейло. В первый день 13 гостей собрались на ужин в ее отсутствие, а во второй день она присоединилась к друзьям и семье. Тем самым премьер-министр нарушила закон: сейчас в Норвегии запрещено собираться в помещениях компаниями больше 10 человек.

О возможных нарушениях полиция узнала из материалов СМИ и со слов самой Сульберг. Премьер извинилась за произошедшее, заявив, что «не очень внимательно следила за правилами». По ее словам, она была уверена, что ограничения не распространяются на членов одной семьи.

В апреле 2020-го жена мэра американского города Олтона (в штате Иллинойс) Брэнта Уолкера, настоявшего на жестком карантине, нарушила запрет ради похода в бар. Помимо нее у заведения была толпа людей, нарушивших карантинные меры. Во время ареста оказалось, что хозяин бара Хирам Льюис находится в розыске в другом штате: при нем нашли ордер на арест за другое преступление.

В мире

По материалам: lenta.ru
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