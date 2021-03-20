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Пригожин предложил Кадырову помощь в суде с «Новой газетой»

Пригожин предложил Кадырову помощь в суде с «Новой газетой»Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Бизнесмен Евгений Пригожин предложил главе Чечни Рамзану Кадырову помощь в суде с «Новой газетой». Об этом сам Кадыров написал в своем Telegram-канале в субботу, 20 марта.

Глава Чечни приложил скрин письма, в котором Пригожин предлагает ему безвозмездную помощь и поддержку своей юридической службы. Пригожин пишет, что уважительно относится к офицерам России и заслугам полка имени Кадырова.

«Дорогой Евгений Викторович, очень приятно было получить от Вас слова поддержки! Особо признателен Вам и за предложенные услуги юристов. Спасибо, БРАТ! Вместе мы сила!» — ответил Кадыров.

Он выразил уверенность в том, что совместными усилиями они победят «общих врагов», мечтающих о слабой России. Свой пост Кадыров закончил фразой «РОССИЯ, ПУТИН, ВПЕРЕД!».

17 марта бойцы полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова попросили президента России Владимира Путина обратить внимание на «гнусные нападки фейкового издания». Причиной обращения стало расследование газеты о казнях в Чечне. В материале бывший сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова старший сержант полиции Сулейман Гезмахмаев рассказал об обстоятельствах якобы убийства как минимум 13 человек из «списка 27».

В свою очередь, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов ответил на заявление главы Чечни о том, что журналисты издания являются иностранными агентами, цитатой Путина: «кто обзывается, тот сам так называется». Муратов также заявил, что после «личностных и неприемлемых выпадов в адрес газеты Кадырову придется отвечать за свои слова в суде».

Кадыров ответил на это фразой «посмотрим, чья возьмет».

Россия

По материалам: lenta.ru
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