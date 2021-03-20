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Принц Чарльз чувствует себя подавленным после интервью сына и Меган Маркл

Принц Чарльз чувствует себя подавленным после интервью сына и Меган Маркл

Недавно принц Гарри и Меган Маркл дали интервью Опре Уинфри, которое вызвало мировой обществвенный резонанс. Герцогиня призналась, что в Букингемском дворце позволяют себе расистские высказывания в адрес ее сына, а также рассказала о неприятном опыте общения с Кейт Миддлтон. Шокирующими оказались и откровения внука королевы, который заявил о давлении со стороны семьи.


Говорят, что в Букингемском дворце были крайне возмущены откровениями супругов и даже восприняли их как негласное объявление войны. Тем не менее, представители британской монархии обещали рассмотреть претензии Меган Маркл, отметив, что и она, и принц Гарри все еще остаются любимыми членами королевской семьи. А вот от официального ответа на публичные высказывания Гарри и Меган во дворце отказались.

Не стал озвучивать свои эмоции и отец Гарри — принц Чарльз. Однако, по словам инсайдеров, он был удивлен и весьма неприятно. «Принц чувствует сильнейшее разочарование из-за интервью Меган. Его очень задели обвинения в расизме. Чарльз не из узкомыслящих, он много сделал для мусульманского сообщества. Из всех членов королевской семьи принц Уэльский подошел к этому вопросу наиболее серьезно», — делятся источники.

К слову, сына Елизаветы II больше беспокоят другие проблемы. В последнее время стал сильно сдавать его отец — принц Филипп. Летом старейшему члену семьи должно исполниться сто лет, и вся Британия воодушевлена предстоящим празднованием крупной даты. Но недавно супруг королевы был экстренно госпитализирован в одну из лондонских больниц. Говорят, даже принц Гарри, забыв об обидах, прилетел на родину из США, чтобы справиться о здоровье дедушки. К счастью, врачи сообщили, что супругу Ее Величества стало лучше, и сейчас он находится дома.  

Неизвестно стали ли посвящать в интриги 99-летнего принца, однако во дворце проверяют, кто же именно позволил себе расистские комментарии в адрес Меган Маркл и ее сына Арчи. Впрочем, герцогиня признавалась, что королевскую семью беспокоили и другие детали ее жизни: прошлые браки, карьера в шоу-бизнесе...

«Я просто не хотела жить. И это была очень ясная, реальная и пугающая постоянная мысль. И я помню... я помню, как Гарри убаюкивал меня. Я сказала, что мне нужно куда-нибудь сходить за помощью, но члены королевской семьи ответили мне, что не надо этого делать, ведь это может навредить их репутации», — негодовала она.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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