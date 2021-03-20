Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Прокуратура провела вторую проверку во МХАТе имени Горького

Прокуратура провела вторую проверку во МХАТе имени Горького
Прокуратура Москвы провела вторую проверку во МХАТе имени Горького, по результатам которой выявлено одно нарушение, которое "не влечет за собой каких-либо правовых последствий или привлечения к административной ответственности", сообщается на официальном сайте театра.

Ранее сообщалось, что Минкультуры выявило серьезные нарушения при проверке МХАТа имени Горького, материалы были направлены в Генпрокуратуру. Сообщалось о нарушениях в использовании федерального имущества, расходовании средств на оплату труда, использовании гранта президента России, при выполнении госзадания, осуществлении госзакупок и проведении ремонтных работ. После этого пресс-служба театра сообщила, что комплексная прокурорская проверка не выявила каких-либо существенных нарушений в деятельности театра.

"В МХАТ имени Горького была проведена очередная, уже вторая по счету, проверка Пресненской межрайонной прокуратурой города Москвы на основании обращения депутата Госдумы Железняка С. В. (основанием для обращения депутата послужило коллективное заявление граждан Талисманова и Лазарева)", - говорится в сообщении театра.


Как добавили в театре, по результатам проверки доводы заявителей не подтвердились, каких-либо серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности театра не выявлено.


"Согласно представлению Пресненской межрайонной прокуратуры города Москвы от 18.03.2021 года, выявлено единственное нарушение, которое не влечет за собой каких-либо правовых последствий или привлечения к административной ответственности. Нарушение будет принято во внимание и учтено в дальнейшей работе театра с целью его повторного недопущения", - добавили в театре.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

В Госдуме прокомментировали слова Авакова о новой холодной войне
В Госдуме прокомментировали слова Авакова о новой холодной войне
Глава ЕК не исключила запрета на экспорт из ЕС вакцины AstraZeneca
Глава ЕК не исключила запрета на экспорт из ЕС вакцины AstraZeneca
«Разве Картункову и Борщеву брали для красоты?»: Наталья Краснова о женщинах в КВН
«Разве Картункову и Борщеву брали для красоты?»: Наталья Краснова о
Актер сериала «След» Андрей Лавров напал с ножом на инспектора ВАИ
Актер сериала «След» Андрей Лавров напал с ножом на инспектора ВАИ
Прокуратура провела вторую проверку во МХАТе имени Горького
Прокуратура провела вторую проверку во МХАТе имени Горького
Российский посол в США вызван в Москву для консультаций
Российский посол в США вызван в Москву для консультаций
Россияне стали покупать в 5 раз больше новых электромобилей
Россияне стали покупать в 5 раз больше новых электромобилей
Facebook показал браслет, управляемый силой мысли
Facebook показал браслет, управляемый силой мысли
Патрульные с приборами TruCAM появятся на новых участках дорог: МВД «рассекретило» их дислокацию
Патрульные с приборами TruCAM появятся на новых участках дорог: МВД
Для части россиян изменились правила отпуска
Для части россиян изменились правила отпуска
В России умерли 392 пациента с коронавирусом
В России умерли 392 пациента с коронавирусом
В России третий день подряд выявлено более 9 тысяч случаев коронавируса
В России третий день подряд выявлено более 9 тысяч случаев

Топ на сегодня

Лавров придумал новый термин для описания действий западных лидеров
Лавров придумал новый термин для описания действий западных лидеров
Какие выводы сделал Вашингтон после заявления Путина? Мнения экспертов
Какие выводы сделал Вашингтон после заявления Путина? Мнения экспертов
Сотрудников Белого дома уволили за употребление марихуаны
Сотрудников Белого дома уволили за употребление марихуаны
Avia.pro: Турецкий БТР, появившийся у российской базы в Сирии, уничтожен ракетой
Avia.pro: Турецкий БТР, появившийся у российской базы в Сирии,
Посол США Дэвид Саттерфилд: Турция должна отказаться от С-400
Посол США Дэвид Саттерфилд: Турция должна отказаться от С-400

Еще по теме

Завершена прокурорская проверка в МХАТ имени Горького
Умерла актриса Маргарита Юрьева
Эдуард Бояков стал худруком МХАТа имени Горького
Суд отложил рассмотрение иска артистов к МХАТ имени Горького