Пушков заявил об угрозе новой холодной войны из-за Байдена

Лидия Мартынова

Сенатор Алексей Пушков в беседе с французским обозревателем Кристианом Маларом рассказал об угрозе начала новой холодной войны из-за политики американского президента Джо Байдена.

"Да, опасность новой холодной войны действительно существует. Она начнется, если Байден забудет о том, что Соединенные Штаты не в силах победить Россию. Этот факт они должны принять <…>. США также следует начать двигаться в сторону достижения взаимопонимания — разумеется, лучше в глобальных сферах, но, конечно, можно начать и с более узких, но не менее важных областей — например, с вопросов ядерной безопасности", — сказал он в эфире телеканала "i24news".