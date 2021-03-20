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Пушков заявил об угрозе новой холодной войны из-за Байдена

Пушков заявил об угрозе новой холодной войны из-за Байдена
Сенатор Алексей Пушков в беседе с французским обозревателем Кристианом Маларом рассказал об угрозе начала новой холодной войны из-за политики американского президента Джо Байдена.

"Да, опасность новой холодной войны действительно существует. Она начнется, если Байден забудет о том, что Соединенные Штаты не в силах победить Россию. Этот факт они должны принять <…>. США также следует начать двигаться в сторону достижения взаимопонимания — разумеется, лучше в глобальных сферах, но, конечно, можно начать и с более узких, но не менее важных областей — например, с вопросов ядерной безопасности", — сказал он в эфире телеканала "i24news".

В мире

По материалам: ria.ru
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