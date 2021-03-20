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Разбойное нападение на рынке «7-й километр» в Одессе: бандиты похитили более 10 млн гривен

Разбойное нападение на рынке «7-й километр» в Одессе: бандиты похитили более 10 млн гривен

На территории известного промтоварного рынка «7-й километр», где недавно случился громкий конфликт между представителями силовых структур и предпринимателями, произошло разбойное нападение.

По словам очевидцев, в полдень группа неизвестных в балаклавах на автомобильной стоянке рынка напала на нескольких человек. Открыв стрельбу и применив газовые баллончики, нападавшие отобрали у жертв сумки с деньгами. С места преступления злоумышленники скрылись на автомобиле.

Эту информацию подтвердили в полиции, уточнив: «В результате нападения двое пострадавших 34 и 58 лет получили ожоги глаз, травмы головы и лица, врачи оказали им медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение».

С места происшествия правоохранители изъяли стреляные гильзы и другие вещественные доказательства, которые направили на экспертизу. Проводятся мероприятия по установлению обстоятельств разбойного нападения и причастных к нему злоумышленников.

Полиция ввела в действие оперативный план «Перехват». По данному факту следователи начали производство по статье «Разбой» Уголовного кодекса Украины.

В полиции не уточняют денежную сумму, которой завладели злоумышленники. По неподтвержденным данным, она колеблется — от 12 до 14 миллионов гривен. В числе потерпевших — коммерсант из города Черноморска (Одесская область).

Напомним, ранее под Киевом грабители напали на семью мэра Броваров Игоря Сапожко. Угрожая оружием, бандиты забрали 10 тысяч долларов, а также ювелирные изделия. Кроме того в Киевской области правоохранители поймали похитителей, требовавших за бизнесмена выкуп в 2 миллиона долларов.

Фото с сайта 7 km.net

Украина

По материалам: fakty.ua
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