«Разве Картункову и Борщеву брали для красоты?»: Наталья Краснова о женщинах в КВН

Лидия Мартынова

Блогер из Челябинска начинала свою юмористическую карьеру на сцене КВН. Первое время она писала тексты к выступлениям, а потом начала мелькать и в сценических номерах в составе «Команды».

Наталья не разделяет мнение о том, что мужские сборные КВН приглашали в свой состав девушек исключительно для того, чтобы те привлекали внимание своей внешностью. «В некоторых командах это действительно так — девочка для красоты. Но вспомним Лену Борщеву. Ее для красоты брали, как думаешь? Картункова — ее прям взяли? Мне кажется, это она взяла всех. Есть женщины в КВН, на которых команда держится», — поделилась Наталья.

Краснова признается, что то же можно сказать и о мужчинах. Некоторые экс-кавээнщики раскрылись только после ухода со сцены Высшей или Премьер-лиги. В качестве примера Наталья приводит Тимура Каргинова, который не блистал в составе «Команды», но стал успешным стендапером.

К слову, будущего супруга Наталья тоже встретила во время своего кавээновского прошлого. Александр Алымов из тюменской команды «Союз» и Наташа Краснова жили вместе примерно два года, а потом стали родителями близнецов. Правда, потом отношения пары стали буквально разваливаться.

«Может, когда я приехала из роддома и сказала, что мне нужен развод, все пошло не так. Мне тяжело далось рождение детей. Мы 10 дней лежали в клинике, нас не выпускали. Я думала, что приеду домой и муж мне поможет. А он уехал на несколько недель на фестиваль в Питер, а я осталась одна с двумя детьми после кесарева», — вспоминала Краснова в YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».

Звезда Instagram уже давно в разводе с Александром. Он редко, но все же общается со своими сыновьями. «Я боюсь спрашивать, что думают дети о разводе. Я надеюсь, что они общаются. Он звонит, пишет», — отметила Краснова.