Режиссер «Лиги справедливости» отказался снимать супергеройское кино
Американский режиссер Зак Снайдер, презентовавший на этой неделе расширенную версию супергеройского фильма «Лига справедливости», отказался снимать фильмы по мотивам комиксов. Об этом он заявил в беседе с изданием Deadline.
По словам режиссера, несмотря на то интерес к некоторым комиксам, в частности, «Бэтмен. Возвращение Темного Рыцаря», он не хочет вновь погружаться в мир супергероев и спасение Вселенной. «Я не горю желанием снимать еще одну картину по комиксам», — сказал Снайдер.
При этом он отметил, что и студия Warner Bros. не проявила интереса к дальнейшей совместной работе с ним, что режиссер назвал нормальным явлением и относится к этому с пониманием. К тому же, сейчас Снайдер занят в нескольких проектах для стриминговой платформы Netflix.
Производство «Лиги справедливости», выпущенной в 2017 году, сопровождалось проблемами. Сценарий фильма подвергся многочисленным изменениям до и во время производства. В мае 2017 года Зак Снайдер объявил, что слагает с себя полномочия режиссера «Лиги справедливости». Заканчивать фильм поручили Джоссу Уидону, автору «Мстителей» и сериала «Светлячок». В итоге картина стала кассовым провалом.
В мае 2020 года Снайдер объявил, что оригинальная версия фильма будет завершена и выпущена под названием «Лига справедливости Зака Снайдера» на платформе HBO Max. Премьера состоялась 18 марта 2021 года.