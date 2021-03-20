Режиссер «Лиги справедливости» отказался снимать супергеройское кино

Вадим Карасев

Фото: Henry Romero / Reuters

Американский режиссер Зак Снайдер, презентовавший на этой неделе расширенную версию супергеройского фильма «Лига справедливости», отказался снимать фильмы по мотивам комиксов. Об этом он заявил в беседе с изданием Deadline.

По словам режиссера, несмотря на то интерес к некоторым комиксам, в частности, «Бэтмен. Возвращение Темного Рыцаря», он не хочет вновь погружаться в мир супергероев и спасение Вселенной. «Я не горю желанием снимать еще одну картину по комиксам», — сказал Снайдер.

При этом он отметил, что и студия Warner Bros. не проявила интереса к дальнейшей совместной работе с ним, что режиссер назвал нормальным явлением и относится к этому с пониманием. К тому же, сейчас Снайдер занят в нескольких проектах для стриминговой платформы Netflix.

Производство «Лиги справедливости», выпущенной в 2017 году, сопровождалось проблемами. Сценарий фильма подвергся многочисленным изменениям до и во время производства. В мае 2017 года Зак Снайдер объявил, что слагает с себя полномочия режиссера «Лиги справедливости». Заканчивать фильм поручили Джоссу Уидону, автору «Мстителей» и сериала «Светлячок». В итоге картина стала кассовым провалом.

В мае 2020 года Снайдер объявил, что оригинальная версия фильма будет завершена и выпущена под названием «Лига справедливости Зака Снайдера» на платформе HBO Max. Премьера состоялась 18 марта 2021 года.