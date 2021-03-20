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Рэп-исполнитель Тимати рассказал о закрытии шоу «Холостяк»

Рэп-исполнитель Тимати рассказал о закрытии шоу «Холостяк»

На своей личной странице в Инстаграм рэп-исполнитель Тимати сообщил, что проект «Холостяк» досрочно закрывается. Это произошло из-за того, что все зрители уже знают то, что будет в финале. Данную информацию слили в сеть ещё до выхода телешоу.

Исполнитель попросил прощение у девушек, которые были оскорблены сценарием шоу. Напомним, смысл шоу «Холостяк» состоит в том, что один мужчина выбирает из нескольких претенденток себе невесту. Феминистически настроенные женщины высказали своё недовольство в комментариях под видео на YouTube, и Тимур сказал, что видео будет удалено с видеохостинга.

По предположениям фанатов, победительницей шоу стала Мария Вебер (22 года, модель). Мария и Тимур вместе отдыхают на Мальдивах и выкладывают оттуда фотографии с одинаковых локаций. Мария также опубликовала видео со дня рождения дочери Тимати.

Сообщение Рэп-исполнитель Тимати рассказал о закрытии шоу «Холостяк» появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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